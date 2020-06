Gilberto Gil e Iza farão live no próximo sábado para arrecadar doações aos mais afetados pela pandemia

19/06/2020 | 17:11



É fã de Gilberto Gil? Essa notícia é para você! O músico se uniu à cantora Iza, um dos maiores sucessos da atualidade, para fazer uma live no próximo sábado, dia 20, com o objetivo de arrecadar doações aos mais afetados pela atual pandemia do novo coronavírus. Legal, né?

Iza e Gil cantarão os grandes sucessos da carreira do cantor. Você sabe, né: A Paz, Drão, Andar com Fé, Aquele Abraço... é repertório que pode fazer uma live durar pelo menos uma semana, facinho!

O show será transmitido online pelo canal da empresa MasterCard no YouTube. Na TV, será exibido pelo Multishow. Então anote na agenda: próximo sábado, dia 20, a partir das 20 horas.

No Instagram, Iza comemorou a parceria com Gil:

AHHH, MEU DEUS! EU NÃO ACREDITO!!!!! Não tô preparada, mas quero todo mundo assistindo comigo essa live, que já faz parte dos melhores acontecimentos da minha vida!!! Obrigada @gilbertogil pelo convite! Nosso show vai ser lindo!