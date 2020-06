Wanessa Camargo monta escorregador e cama elástica no jardim de mansão para celebrar aniversário do filho caçula

19/06/2020 | 17:10



Wanessa Camargo não deixou o aniversário de seis anos de idade do filho caçula passar em branco. No Instagram, a cantora mostrou que preparou uma festa especial para o pequeno João Francisco - e a celebração contou até mesmo com um escorregador e uma cama elástica, montados no jardim da casa de Wanessa! Legal, não é?

A artista também entregou o tema da festinha: Peppa Pig. A decoração contou com os personagens da animação infantil e alguns balões; já a mesa de doces estava recheada de brigadeiros, pipoca, pirulitos e um bolo que parecia delicioso!

No Instagram, o empresário Marcus Buaiz, marido de Wanessa e pai de João Francisco, fez uma homenagem ao filho.

Há seis anos esse ser humano iluminado chegou em nossas vidas! João Francisco veio ao mundo para nos dar aula de superação, alegria e amor... Nosso caçula emana energia positiva e sorrisos por onde passa. Parabéns, meu filho amado. Que Deus te ilumine e proteja sempre ... Muita paz, muita saúde e tudo de melhor! Eu olho para você e me vejo no espelho mais novo, rs. Hoje, mesmo a festa sendo em família, vamos comemorar à altura.

Muito amor, né?