Sony revela estilo do PlayStation 5 e apresenta futuros jogos do console

Luís Felipe Soares



20/06/2020 | 23:59



As últimas semanas do universo gamer foram movimentadas pela Sony. Após mudanças de datas no calendários e expectativa do público, a empresa japonesa revelou detalhes sobre o PlayStation 5. Entre as novidades anunciadas de maneira oficial e muita discussão entre os fãs, o console promete continuar causando polêmica até o fim do ano, quando está previsto seu lançamento,mas ainda sem data específica.

A transmissão State of Play estava agendada para mostrar títulos que farão parte do acervo do futuro videogame, mas a grande surpresa ficou por conta da apresentação da aparência do equipamento. Serão duas versões: a completa e a chamada Digital Edition, esta última sem o leitor de discos e focado em armazenar títulos baixados por download. Ambas terão retrocompatibilidade, sendo compatível com alguns games do PlayStation 4, e destaque para a presença de tecnologia de armazenamento em SSD, substituindo o antigo disco rígido.

Para acompanhar a máquina, a Sony prometeu diversos jogos. Um dos que mais chamaram atenção é Spider-Man: Miles Morales, com o adolescente preto sendo o personagem principal desta vez. Trata-se de continuação de Marvel’s Spider-Man (2018), do PlayStation 4.

Na lista de mais de 20 atrações em desenvolvimento ainda estão Horizon Forbidden West, Project Athia, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart, Hitman 3 e Resident Evil 7: Village. Trailers podem ser vistos no YouTube (www.youtube.com/PlayStation).