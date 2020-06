Antonia Fontenelle desabafa após saber que está sendo processada por Felipe e Luccas Neto

19/06/2020 | 16:10



Os YouTubers Luccas e Felipe Neto rebateram as acusações de pedofilia que estavam sofrendo e afirmaram que dariam entrada em processos contra as pessoas que estavam disseminando notícias falsas. Na última quinta-feira, dia 18, a coluna de Fábia Oliveira revelou que os Irmãos Neto teriam processado a apresentadora Antonia Fontenelle pedindo uma indenização no valor de 200 mil reais.

No mesmo dia, Fontelle publicou um texto em seu Instagram após descobrir do processo por meio das redes sociais:

Ué, não entendi isso. Hoje em dia a gente fica sabendo que está sendo processado pela imprensa. E eu que achei que o trâmite normal seria um oficial de justiça vir na casa entregar a intimação. É o apocalipse. E o que mais me chama atenção é que o povo só quer saber de dinheiro, ninguém fala da honra, estamos vivendo uma época na qual o dinheiro compra tudo, até honra. Não a minha. E por último, irmãos Neto, principalmente você, Felipe Neto, podem vir quente que eu estou fervendo. Moleque covarde, qualquer hora dessas vou tirar um tempinho para relatar nosso primeiro e último encontro na tua produtora lá em Santa Teresa, foi lá que eu descobri que você é sim mau-caráter.

Segundo a colunista, o processo, que corre na Sétima Vara Cível da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ainda não foi despachado pelo juiz e, por isso, Antonia ainda não foi notificada. Além da indenização de 200 mil reais, que será dividida entre os irmãos, Luccas e Felipe pedem para que as publicações da apresentadora que os atacam sejam retiradas imediatamente das redes. Por fim, os dois solicitam para que Antonia Fontenelle se retrate publicamente e pague os honorários advocatícios [a remuneração que a parte vencida é condenada a pagar ao advogado da parte contrária].