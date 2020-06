Black Eyed Peas lança novo álbum de reggaeton e clipe com Maluma

19/06/2020 | 16:00



O grupo Black Eyed Peas lançou nesta sexta-feira, 19, o álbum Translation. A produção conta com parcerias com cantores latinos, como Shakira, J Balvin e Nicky Jam, com músicas no estilo reggaeton. Como parte do lançamento também foi publicado nesta sexta-feira o clipe da parceria com o cantor Maluma.

"Estamos em uma jornada para traduzir e espalhar ritmos inovadores ao redor mundo", diz uma das publicações do grupo sobre o álbum no Instagram. Translation conta com 15 faixas, além de duas bônus para quem comprá-lo na loja Target, uma delas com participação do cantor e ator Jaden Smith.

Oitavo álbum do grupo, Translation é o segundo lançado desde a saída da cantora Fergie em 2016, que decidiu seguir uma carreira solo. Fazem parte da formação atual do Black Eyed Peas os músicos Will.i.am, apl.de.ap, Taboo e J Rey Soul.

Shakira participa da música Girl Like Me, J Balvin de Ritmo (Bad Boys for Life) e Maluma de Feel the Beat. Além deles também aparecem no álbum Ozuna, Nicky Jam, Tyga, El Alfa, Piso 21, Becky G e French Montana. O álbum já está disponível nas principais plataformas de streaming de música.