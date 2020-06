Raul Gil dá detalhes de grave acidente doméstico e relembra cirurgia: - Meu pulmão já estava indo

19/06/2020 | 15:10



Raul Gil falou pela primeira vez sobre o acidente doméstico que sofreu em abril deste ano. Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, o apresentador revelou como sofreu a queda que o fez ser levado às pressas para o hospital.

- No domingo de Páscoa, eu fui subir a escada de casa. Na hora que eu subi, eu não sei se falhou o pé novamente, eu sei que eu voltei de costa e bati com a cabeça na parede.

Raul, de 82 anos de idade, precisou passar por duas cirurgias. Uma delas foi na região do pulmão, já que uma das cavidades do órgão estava com um acúmulo de sangue.

- Do hospital, eu lembro que me deitaram lá no lugar, nem sei qual é. E fizeram uma cirurgia no pulmão. Teve que fazer um trabalho muito grande, porque meu pulmão já estava indo.

Vovô Raul, como é chamado, voltou a gravar o seu programa na última quinta-feira, dia 18. No bate papo com a Record, entretanto, o comunicador diz que está se empenhando para retornar às telinhas totalmente recuperado.

- Eu estou lutando, esperando voltar. Não vejo a hora de voltar

A entrevista completa vai ao ar no Domingo Espetacular, no próximo domingo, dia 21, a partir das 19h45.