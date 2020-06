Audi confirma 5 modelos da linha RS para o Brasil

Leo Alves

Do Garagem360



19/06/2020 | 14:18



Linha mais apimentada da marca, a RS teve cinco lançamentos confirmados pela Audi no Brasil. De uma só vez a empresa anunciou que irá vender no mercado brasileiro os novos RS 6 Avant, RS 7 Sportback, e RS Q8, que chegam ainda neste ano. A dupla RS Q3 e RS Q3 Sportback, entretanto, só desembarca em terras tupiniquins no começo de 2021.

Modelos da linha RS no Brasil

Para permitir um contato inicial com os modelos, a marca importou quatro deles para realizar uma ação com um pequeno grupo de clientes em julho. Porém, a Audi não revelou quais foram os esportivos escolhidos.

Detalhes técnicos

A seguir, confira a ficha técnica de todos os esportivos escolhidos pela Audi.

Audi RS 6 Avant

Motor: 4.0 TFSI V8 com 600 cv de potência e 81,5 kgfm de torque máximo

Transmissão: automática de oito marchas

Tração: integral

Aceleração 0 a 100 km/h: 3,6 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h

Audi RS 7 Sportback

Motor: 4.0 TFSI V8 com 600 cv de potência e 81,5 kgfm de torque máximo

Transmissão: automática de oito marchas

Tração: integral

Aceleração 0 a 100 km/h: 3,6 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h

Audi RS Q3 (SUV e Sportback)

Motor: 2.5 cinco cilindros em linha com 400 cv de potência e 48,9 kgfm de torque máximo

Transmissão: automatizada de dupla embreagem de sete marchas

Tração: integral

Aceleração 0 a 100 km/h: 4,5 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h

Audi RS Q8

Motor: 4.0 V8 com 600 cv de potência e 81,5 kgfm de torque máximo

Transmissão: automática de oito marchas

Tração: integral

Aceleração 0 a 100 km/h: 3,8 segundos

Velocidade máxima: 250 km/h