Amber Heard, ex de Johnny Depp, é acusada de manter relacionamento a três com Cara Delevingne e Elon Musk

19/06/2020 | 14:10



Eita! Mais uma polêmica surgiu em meio à disputa judicial entre Johnny Depp e sua ex-esposa, Amber Heard. Dessa vez, segundo informações do Daily Mail, um amigo e ex-vizinho do ex-casal afirmou, em depoimento, que Amber teve um relacionamento a três com Cara Delevingne e o empresário Elon Musk - com quem Amber se envolveu após o fim de seu casamento.

De acordo com o jornal, essa pessoa informou que os três se reuniam na cobertura de Amber e Depp em 2016, logo após a atriz se separar do astro de Piratas do Caribe.

Fontes próximas a Depp dizem que ele não descartou intimar Delevingne com uma intimação para descobrir se ela tem alguma informação que possa ser útil em seu caso contra a ex-esposa Heard.

Depp já preencheu documentos para exigir que Elon Musk e James Franco - que também se envolveu no caso - entregue mensagens, e-mails ou quaisquer conversas que tenham tido com Amber Heard mais ou menos em maio de 2016, época em que ocorreu a separação. Uma fonte ainda contou:

- Cara também pode ser obrigado a depor - por qualquer uma das partes. É definitivamente uma possibilidade. Quase tudo pode acontecer neste caso.

Por meio de um comunicado enviado para a Page Six, Elon Musk negou que tenha tido esse relacionamento a três:

Cara e eu somos amigos, mas nunca fomos íntimos. Ela pode confirmar isso. E também, gostaria de confirmar, de novo, que Amber e eu só começamos a sair cerca de um mês após o pedido de divórcio, disse, se referindo ao término oficial de Amber e Depp, que aconteceu em 2017.

Ele ainda continua:

Em relação a esse processo, eu recomendaria que todos os envolvidos encerrassem o assunto e seguissem em frente. A vida é muito curta para uma negatividade tão extensa. Depois de tudo terminado, ninguém desejará que a batalha judicial durasse mais!