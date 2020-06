SP ultrapassa 200 mil casos confirmados de covid-19; mortes passam de 12 mil

19/06/2020 | 14:07



São Paulo ultrapassou nesta sexta-feira, 19, os 200 mil casos confirmados do novo coronavírus, com um novo recorde de registro em 24 horas: foram 19.030 casos neste período. Mas o alto número desse registro, segundo a gestão João Doria (PSDB), é resultado de um problema enfrentado durante dois dias na atualização do dados via e-SUS. No total, o Estado tem 211.658 casos confirmados da doença.

O Estado registrou 386 mortes pela covid-19 em 24 horas. Com isso, o total de óbitos chega a 12.232.

Durante a semana, o Estado registrou o recorde de óbitos em 24 horas, com um número muito próximo ao desta sexta-feira. O recorde havia sido de 389, na quarta-feira.

Projeções feitas pelo próprio governo mostram que o Estado pode ter até 18 mil mortes e até 290 mil casos confirmados da doença até o final de junho.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 66,5%. E na Grande São Paulo é de 70,5%.