Ford e Construtora São José assinam memorando de intenções para a venda da fábrica de São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 13:40



A Ford anunciou hoje a assinatura de um memorando de intenções para a venda da fábrica de São Bernardo, no bairro Taboão, com a Construtora São José, especializada em empreendimentos imobiliários logísticos e comerciais de alto padrão. Segundo a montadora norte-americana, o acordo é resultado de um processo de seleção que envolveu uma série de potenciais compradores, no qual a construtora apresentou a melhor alternativa para a planta e para a região. A Fram Capital atuou na estruturação financeira e estudos de viabilidade da operação.

A conclusão final desse processo depende da realização de uma diligência conjunta, que deve ser completada no prazo de aproximadamente 90 dias. A Construtora São José atua hoje em dez estados brasileiros e conta com um portfólio diversificado de obras.

“A assinatura desse memorando de intenções é um passo importante para a concretização da venda da fábrica de São Bernardo”, diz Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais. “Nós avaliamos uma série de alternativas e acredito que chegamos à melhor solução entre as opções disponíveis para atender as necessidades da região e gerar empregos. A São José é uma empresa grande e conceituada, com presença nacional, e tenho certeza de que será importante para São Bernardo.”

Segundo Lyle Watters, a Ford continua no processo de transformação para agilizar suas operações e melhor atender os consumidores.

Hoje, também é esperado uma reunião entre a diretoria da montadora com o SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) para falar sobre a situação dos ex-funcionários. O Diário continua acompanhando o caso.