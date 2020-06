Malala Yousafzai conclui estudos em Oxford e comemora com família

19/06/2020 | 13:23



A ativista Malala Yousafzai, que atualmente tem 22 anos, anunciou nesta quinta-feira, 18, que concluiu sua graduação em política, economia e filosofia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A jovem, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014, publicou o anúncio em suas redes sociais e mostrou a comemoração com sua família.

"Difícil expressar minha alegria e gratidão nesse momento", comentou Malala na publicação. Nas fotos ela aparece coberta de confete e tinta e, depois, junto com seu pai, mãe e dois irmãos e um bolo com a frase "feliz formatura Malala".

Malala ficou conhecida após sofrer um atentado no Paquistão, onde vivia, em 2012, enquanto defendia o direito de jovens mulheres paquistanesas irem para a escola. Ela ficou gravemente ferida e foi levada para tratamento em Londres e, após melhorar, intensificou sua luta política, destacando o direito à educação e a violência do grupo Taleban em seu país natal.

Ela foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, com 17 anos de idade. Malala começou seus estudos em Oxford, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, em agosto de 2017. Na publicação, Malala ainda comentou sobre planos para o futuro, e brincou: "eu não sei o que vem pela frente. Por enquanto, será Netflix, ler e dormir".