Vídeo traz fotos exclusivas de 20 museus da Itália

Redação

Do Rota de Férias



19/06/2020 | 12:18



Nos últimos anos, o fotojornalista Massimo Pacifico, natural de Sulmona, na região de Abruzzo, reuniu imagens preciosas de 20 museus da Itália. Agora, diante das incertezas em relação às viagens internacionais, o profissional decidiu compartilhar o material gratuitamente em um vídeo, para que todos possam desfrutá-lo.

Vídeos: 20 museus da Itália

No vídeo, que está disponível no site Barnum, é possível identificar obras e salas de museus como o de arte contemporânea do Castelo de Rivoli, na cidade homônima, o Museo del Novecento, em Milão, e a Galleria dell’Accademia, de Florença, na Toscana, onde está o famoso Davi de Michelangelo. Confira:

MUSEITALIA from Barnum Photo-Graphic Review on Vimeo.

60 imagens para sonhar com a Itália

