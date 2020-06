Thaeme Mariôto revela ter sido vítima de tentativa de golpe por telefone: Meu coração disparou

19/06/2020 | 12:11



Thaeme MarioÌ?to relatou por meio de seu Stories do Instagram que foi vítima de uma tentativa de golpe por meio de uma ligação em seu celular. Em uma série de vídeos, ela relata que na ligação ouviu o choro de uma menina um pouco mais velha do que a sua filha, Liz, de um ano de idade:

- Gente, eu acabei de receber uma ligação sem ID no chamador, óbvio. A menina gritando assim: mãe, sou eu, mãe, pelo amor de Deus eu tô toda machucada, mãe, eu preciso de ajuda. Gente, que filha de uma... como tem gente do mal nesse mundo, né? Que absurdo. Mesmo não tendo filha dessa idade eu assustei por causa do choro falso. Mas eu fico imaginando todas as mães que têm filhas na adolescência, mais velhas, recebendo uma ligação dessas. � muito absurdo, a pessoa tem que pagar mesmo. Prestem atenção, tá, gente? Tão tentando faz tempo dar esse golpe aqui comigo.

Em legendas dos vídeos, a cantora ainda escreveu:

Mesmo sem ter filha dessa idade meu coração disparou de um jeito. Fico imaginando os pais... além do golpe... gente, pode matar alguém do coração de susto...

Que situação, né?