Rebel Wilson afirma que era paga para continuar gorda

19/06/2020 | 12:10



A atriz Rebel Wilson abriu o jogo sobre sua jornada de perda de peso. Em entrevista para o jornal The Sun, a atriz atriz falou sobre suas motivações para emagrecer.

- Não é que eu quero só perder peso e chegar em um número específico, é mais do que isso. É sobre aprender a lidar mentalmente com os motivos pelos quais eu estava comendo demais e eu tinha um emprego em que era paga muito dinheiro para continuar gorda, o que às vezes mexe com a sua cabeça, afirmou Rebel.

Para ela, agora é o momento de trabalhar a questão mental e física.

- Então agora estou focando em trabalhar a questão mental. Na parte física, estou com um personal trainer e na parte da alimentação está tudo bem. Não tem uma forma simples de explicar. Estou tentando várias coisas novas e tentando ficar saudável.

Rebel completou 40 anos de idade em março e revelou ter decidido dedicar o ano de 2020 a sua saúde.

- Eu passei a nomear meus anos e dedicar o ano inteiro a uma resolução e por incrível que pareça, 2020 sempre foi para ser o ano da saúde. Eu sempre achei que era um pouco vidente e sempre senti que eu não iria trabalhar muito durante esse ano, contou.

Segundo o site DailyMail, especialistas em dieta estimam que Rebel tenha perdido entre 16kg e 18kg desde que iniciou sua jornada.