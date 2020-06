Sané não quer renovar o contrato com o City, revelou Pep Guardiola

19/06/2020 | 11:53



O alemão Leroy Sané não vai renovar seu contrato com o Manchester City. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira, pelo técnico Pep Guardiola, em entrevista coletiva. Segundo o treinador, o jogador recusou várias ofertas que foram feitas pelo clube inglês.

"Leroy (Sané) disse que não quer prolongar o seu contrato a partir da próxima temporada. Se no final desta temporada tivermos uma proposta de algum clube, ele sairá. Caso contrário, vai cumprir seu compromisso até o próximo verão", afirmou Guardiola.

Com contrato até junho de 2021, Sané, de 24 años, chegou no City em 2016, contratado do Schalke 04 por 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões no câmbio atual). Após 134 jogos, marcou 39 gols e proporcionou 45 assistências. Compôs um dos ataques mais poderosos da Europa, ao lado de David Silva, Gabriel Jesus, Raheem Sterling e Kevin De Bruyne. Nesta temporada, o atacante sofre com uma lesão no joelho.

"O clube ofereceu a renovação de contrato duas ou três vezes, mas Leroy recusou. Quando fazemos uma proposta a um jogador é porque o queremos. Tentamos antes e depois da lesão, mas ele tem outras ideias. Queremos jogadores que queiram estar aqui. É um rapaz incrível, gosto muito dele, não tenho nada contra ele, mas decidiu que quer outra aventura na carreira", concluiu Guardiola.

Um possível destino de Sane pode ser o Bayern de Munique, que procura um jogador para atuar nas pontas desde a aposentadoria do holandês Robben e do francês Ribery Para isso, o clube alemão estaria disposto a pagar até 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões) ao City pelo jogador.