Xuxa comemora 30 anos do filme 'Lua de Cristal'

19/06/2020 | 11:48



"Lua de Cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar". Toda criança que viveu o fim dos anos 1980 e início de 1990 cantou essa música da "Rainha dos Baixinhos". Nesta quinta-feira, 18, Xuxa Meneghel relembrou os 30 anos do filme Lua de Cristal.

A apresentadora fazia par romântico com o humorista Sérgio Mallandro no longa-metragem. A personagem principal, Maria da Graça, chega à cidade grande para morar com a tia e seus primos, mas eles atormentam a vida dela, fazendo-a trabalhar na casa onde moram, em um roteiro muito parecido com o do desenho Cinderela, da Disney. No meio do caminho pela busca do sonho de fazer aulas de canto, ela conhece Bob e os dois se apaixonam.

"TBT especial do filme que encantou gerações e que bateu recordes de bilheteria nos anos 90: 'Lua da Cristal'!", escreveu Xuxa no perfil oficial dela no Instagram. Ela ainda pediu para que internautas escrevessem suas lembranças desse clássico, que completa 30 anos nesta semana.