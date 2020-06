Na primeira missa após quarentena, bispo cobra união para preservar vidas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 11:32



Depois de três meses em isolamento físico, o bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini ministrou presencialmente, na manhã desta sexta-feira (10), a Missa pelo Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, simultaneamente com a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André. Pensando na saúde da comunidade, a celebração não recebeu fiéis e manteve as portas da igreja fechadas, mas a cerimônia contou com a presença de aproximadamente 50 sacerdotes que não pertencem ao grupo de risco, além de que, todos foram testados para a Covid -19 ontem, com resultado negativo.

Em sua primeira celebração presencial após o período de quarentena na residência episcopal, o líder religioso destacou as dificuldades da pandemia, além de deixar mensagens de amor e fé aos fiéis que acompanhavam a missa através de live. Em seu discurso, o bispo criticou as intercorrências políticas causadas pela crise sanitária que assolou o País. “Nesse momento, com essa pandemia que nos pegou de surpresa, penso que todos nós, não só a igreja, mas também a sociedade civil, precisa de muito discernimento, e muita união. É hora de esquecer todas as disputas, deixar de lado competições, sobretudo o ego, para acudir as necessidade maiores de todo o povo”, enfatizou.

Dom Pedro pontuou que o Brasil vivencia dificuldades recorrentes em áreas como saúde, trabalho, moradia e educação. “Nós temos crise em todas essas áreas, permanentemente, e que neste momento de pandemia se afloram, vem à tona e se agravam”, lamentou, prevendo que o aumento da pobreza após o período crítico da Covid-19 “será brutal”. “A pandemia depois do novo coronavírus será a fome. E em consciência, é necessário que todos se unam para preservar a vida”, reforçou o bispo.

O líder religioso destacou que o sistema político, seja qual for, se não estiver atento na preservação de vidas, não se mantém no poder. “Se não preserva vidas, não é de Deus. O Pai existe, está presente, e ele é quem realmente está no comando. Só que Deus não oprime, não impõe, ele espera nossa adesão. E um povo mal alimentado sem esperança, é um povo morto duas vezes. Morto porque não tem comida, e morto porque não tem esperança. É hora de todos nos unirmos”, pediu dom Pedro.

Além de destacar o trabalho da Diocese de Santo André – responsável pelo Grande ABC - tanto em apoio espiritual à população quanto na ajuda aos que vivem em vulnerabilidade, elogiou o papel da imprensa, que tem sido alvo de críticas durante a pandemia. “A imprensa tem um papel muito especial nesse momento, se não, não estaríamos informados de tantas coisas que nos ajudam a resolver as crises, porque é a informação que ajuda a solucionar as crises, desde que seja correta, honesta e inteligente”, opinou, deixando recado aos profissionais do setor para que “se mantenham firmes”.

“A boa informação ajuda a promover a vida. Mas a má informação, mata. E o governo que usa a fake news vai para o mesmo caminho, portanto, coragem aos profissionais da imprensa”, finalizou o bispo.

CUIDADOS

A missa seguiu as recomendações sanitárias, como utilização do uso de máscaras, álcool gel e distanciamento de 2 a 3 metros nos bancos da Catedral. Além disso, a comunhão (momento em que a comunidade católica ingere o chamado corpo de Cristo) foi feita pelos padres, individualmente, cada um a si mesmo.

Dom Pedro prosseguirá celebrando as missas todos os domingos e quartas-feira, às 11h e 12h, respectivamente, sendo transmitidas pelo Facebook da Diocese, diretamente da residência episcopal.