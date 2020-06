Ian Holm, ator de O Senhor dos Anéis, morre aos 88 anos de idade

19/06/2020 | 11:11



Ian Holm morreu aos 88 anos de idade no dia 19 de junho. A informação foi confirmada por seu agente, Alex Irwin:

É com muita tristeza que podemos confirmar que o ator Sir Ian Holm CBE faleceu esta manhã aos 88 anos. Ele morreu pacificamente no hospital, com sua família e cuidador. Sua doença estava relacionada ao Mal de Parkinson. Charmoso, gentil e ferozmente talentoso, sentiremos muito a sua falta.

Holm ficou conhecido por seu papel como Bilbo Bolseiro na trilogia O Senhor dos Anéis, além de outros filmes de destaque como Carruagens de Fogo, O Quinto Elemento, Alien e O Aviador.

Em 1989, ele foi premiado com o título de Comendador do Império Britânico (CBE) e, em 1998, foi nomeado cavaleiro, ambos por seus serviços de atuação.

Ele deixa a esposa, Sophie de Stempel, e cinco filhos.