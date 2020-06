Camila Pitanga e Globo encerram contrato a longo prazo

19/06/2020 | 11:10



Muitos artistas estão encerrando seus contratos com a Globo em 2020 e parece que Camila Pitanga está entre eles. Segundo a colunista Patrícia Kogut, o contrato a longo prazo da atriz com a emissora foi desfeito e agora ela será contratada por obra.

A publicação afirma que a mudança não fecha portas para eventuais futuras parcerias. Além disso, ela não apresentará a próxima temporada do Superbonita no GNT. A direção do canal negocia o posto com Taís Araújo.

Atualmente, Camila pode ser vista na Globo em Aruanas, em que interpreta a ambiciosa advogada Olga. A série já tem uma segunda temporada confirmada. As gravações começaram no início do ano, porém, precisaram ser interrompidas por conta da pandemia do coronavírus.