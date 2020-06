Participante polêmica volta ao De Férias com o Ex Brasil e o clima esquenta entre Caio e Mina!

19/06/2020 | 11:10



O clima esquentou pra valer no quinto episódio do De Férias com o Ex Brasil! Isso porque o mar trouxe uma participante já conhecida do reality para integrar o time dos confinados e, é claro, que ela não poderia deixar de ser polêmica. Estamos falando de Scarlat Ciola, que deu o que falar na segunda temporada ao brigar com, ninguém mais, ninguém menos que, Gabi Prado!

A modelo saiu do mar para ir de encontro com Mina, Novinho e Caio. Para a surpresa de todo mundo, Scarlat é ex-namorado dos dois!

- Pode ter certeza que o salseiro vai se apresentar, brincou Novinho, falando que Caio e Mina já formaram um casal.

Scarlat foi para um date com Caio, já deixando claro que a possibilidade de rolar um ciúmes é grande.

- Eu acho que vai rolar um ciúme, disse após ouvir que Caio está gostando de Mina.

Enquanto isso, Novinho e a gaúcha voltaram para a casa e não demorou até que ela fosse chamada para a Sala da Verdade com Diego, seu ex-namorado.

- Eu acho que está muito estranha a relação dele comigo, opinou Mina.

Diego não concordou muito, mas eles foram falar sobre o relacionamento entre eles.

- A gente nunca teve uma relação, disse ela. O participante explicou que estava se envolvendo com outra pessoa fora da casa, em respeito a quem ele estava ficando.

- Por mais que você tenha dito que estava com outra, as mensagens não foram por isso. Esperava que você pudesse me falar isso abertamente, disse Mina.

Para ela, Diego não está solto dentro da casa, o que ele não concorda. O receio de Mina é que o seu ex fique incomodado com a relação dela e de Caio. Mas, aparentemente, todos os problemas foram resolvidos.

Isso porque, horas depois, Mina não se segurou durante uma pegação com Caio e os dois foram para de baixo do edredom mesmo na companhia de alguns participantes no quarto.

Além disso, no quinto episódio também rolou um festa do pijama e depois de muito álcool e rebolado, Igor e Scarlat casaram durante o rolê e foram para a barraca. Rafael contou que Jarlles é o cara perfeito para ele, mas tem medo de estar pisando em ovos. Eles tiveram uma discussão sobre o relacionamento.

- Eu não sei o que eu posso ou não posso fazer contigo. A única pessoa que tem receio de algo é tu, perguntou Rafa.

- Não tenho receio de p***a nenhuma. É para deixar rolar, respondeu Jarlles. Estava tudo indo bem até o tablet anunciar a Cabine dos Segredos e o mistério fica até a semana que vem. Ai ai!