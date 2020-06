Hotel Estância Atibainha oferece 50% off na estadia até novembro

Redação

Do Rota de Férias



19/06/2020 | 10:48



Quando o isolamento social terminar, viajar pelo Brasil pode ser uma boa para aliviar as tensões. Para as famílias que desejam curtir as férias perto de casa, o Hotel Estância Atibainha ofereceá desconto de 50% nas hospedagens até novembro.

A promoção é válida para todos os dias, inclusive feriados e finais de semana. Os valores poderão ser parcelados em até dez vezes, e o estabelecimento não cobrará taxa de serviço.

Hotel Estância Atibainha

Localizado a 72 km da capital paulista, o Hotel Estância Atibainha fica numa área de preservação ambiental, em Nazaré Paulista (SP), e oferece uma vista deslumbrante da Serra da Mantiqueira.

As áreas de lazer destacam-se no estabelecimento. O hotel conta com uma tirolesa para crianças acima de 6 anos, bem como lagos para pesca e pedalinhos. O visitante também pode fazer passeios a cavalo ou de charrete, realizar trilhas ecológicas e praticar caminhadas. Além disso, dá para se exercitar nas quadras de tênis, vôlei e nos campos de futebol.

O parque aquático tem sete piscinas – três delas climatizadas com toboágua e duas cobertas. Além disso, o hotel dispõe de um centro para cuidar da saúde, com saunas seca e a vapor, massagem e hidro.

A programação do Hotel Estância Atibainha conta com diferentes atrações, como shows musicais, teatro, oficinas, danças, atividades com biólogo e degustação de vinhos. Para os pequenos há brinquedoteca, Estação Criança, Vila das Bonecas, salão de jogos e até um castelo.

Pacote do Hotel Estância Atibainha

A promoção do estabelecimento é válida até novembro para hospedagens de, no mínimo, duas noites. O valor de duas diárias sai a partir de R$ 1.073 por casal, com cortesia para uma criança de até 12 anos. Os pacotes incluem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

Melhores resorts de São Paulo

Confira aqui outras opções de resort em São Paulo.