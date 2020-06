Almirante Leal Ferreira é indicado a presidente do conselho da Petrobras

19/06/2020 | 10:12



A Petrobras convoca para 22 de julho Assembleia Geral Ordinária, na qual votará, entre outros assuntos, eleição do presidente do conselho de administração. O candidato indicado pelo acionista controlador, a União, é o almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira.

Almirante de Esquadra, Leal Ferreira foi Comandante da Marinha do Brasil até janeiro de 2019, Ainda segundo seu perfil, disponível na proposta para a assembleia, recebeu treinamento de nível superior na Escola de Guerra Naval do Brasil e na Academia de Guerra Naval do Chile, e foi instrutor na Academia Naval de Annapolis, dos EUA.

Para membros do conselho os candidatos indicados pelo controlador são ainda o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, além de João Cox, Maria Cláudia Mello Guimarães, Nivio Ziviani, Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, Paulo Cesar de Souza e Silva, Ruy Flaks Schneider. Ao todo, são 11 membros do Conselho de Administração. Os demais serão indicados por minoritários.

A assembleia votará também a composição do conselho fiscal, em que a União indica Agnes Maria de Aragão da Costa para titular e o suplente Jairez Elói de Sousa; Sérgio Henrique Lopes de Sousa (titular) e Alan Sampaio Santos (suplente), José Franco Medeiros de Morais (titular) e Gildenora Batista Dantas Milhomem (suplente).