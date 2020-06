Nadja Pessoa diz que D'Black levou todo o dinheiro do casal na separação: Me deixou sem dinheiro nem para comer

19/06/2020 | 10:11



Nadja Pessoa usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, dia 19, para expor uma situação bastante complicada entre ela e o ex-marido Vinicius D'Black. Em tom de revolta e indignação, a ex-peoa de A Fazenda relatou que o cantor a deixou sem nenhum dinheiro depois de ter limpado a conta conjunta que eles mantinham enquanto estava casados.

O cara que acaba um casamento para entrar em um reality...Um casamento de dez anos. Cancela meu plano de saúde, me expõe na internet sem eu saber de nada, cancela todos os meus cartões de créditos que tínhamos em conta conjunta. Me deixa sem dinheiro nem para coer. Eu e meu cachorro sozinhos em SP...para entrar em um reality?, questionou aos seguidores.

E, em seguida, explicou que o dinheiro era de uma conta jurídica para recebimento dos cachês dos eventos que realizavam:

Todo dinheiro que entrava na nossa conta dos meus trabalhos era na conta da empresa... Ele limpou a conta me deixando sem nada! Eu e loop sem nem ter o que comer em casa! Se isso for verdade! Vocês irão saber de muitas coisas que ninguém sabe....

Nadja estaria se referindo ao reality A Fazenda deste ano. No entanto, D'Black se pronunciou nas redes sociais, negando que irá participar do programa. A influenciadora digital esteve na atração em 2018, quando foi expulsa por agredir Caique Aguiar. Anteriormente, ela e D'Black havia participado juntos do programa de casal Power Couple.