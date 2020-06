Esposa de Bruce Willis comemora aniversário em piquenique com a presença de Demi Moore

19/06/2020 | 10:11



Bruce Willis estava passando a quarentena ao lado de sua ex, Demi Moore, sem a presença de sua esposa Emma Heming e suas duas filhas mais novas. No começo de maio, no entanto, as três viajaram para encontrar o ator, e agora a família está cumprindo o isolamento na casa que possuem em Sun Valley, nos Estados Unidos. A residência fica ao lado da casa de Moore, o que está rendendo alguns momentos de família reunida.

Na última quinta-feira, dia 18, Emma compartilhou no Instagram um desses momentos. Para comemorar o aniversário dela de 42 anos de idade, Bruce e a família organizaram um piquenique no jardim da casa, com direito a bolo e chapeuzinhos de aniversário! No registro, é possível notar a presença das duas filhas do casal, além de Moore e da filha mais velha de Bruce, Rumer Willis, e também de outras três pessoas que seriam amigas da família.

Na legenda, a modelo comemorou a data:

Foi realmente um feliz aniversário para mim!

No Stories da rede social, Emma compartilhou mais algumas imagens com as filhas e o marido, além de alguns cliques sobrando as velinhas! Na legenda de um dos registros, ela escreveu:

Um amável piquenique de aniversário.