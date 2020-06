Grazi Massafera aparece de surpresa em live de Caio Castro e ganha declaração

19/06/2020 | 10:11



Na noite da última quinta-feira, dia 18, Caio Castro participou de uma live com Marcos Mion! Quase ao final do vídeo, o apresentador quis mostrar algumas imagens para que o ator explicasse o que elas significam para ele. A primeira que foi mostrada é uma foto em que Caio aparece com sua namorada, Grazi Massafera!

Caio ficou um pouco envergonhado e Mion disse:

- Você tá em uma fase boa, tá te fazendo bem pra caramba, não tá?

Ele respondeu fazendo sinais de positivo com a mão e disse:

- Tá maravilhoso. É que eu sou muito reservado em alguns assuntos. E esse é um deles!

Em seguida, Mion diz:

- Ela entrou aqui e falou: o amor da sua vida, disse, se referindo ao fato de que Grazi estava assistindo a live e aproveitou para comentar!

É aí que Caio, surpreso, olha para o lado e chama a amada!

- Vem aqui! Vem aqui agora! Ela falou: lê aí o que eu escrevi pra você. Vem dar um oi pra ele, para de ser sem educação! (...) Vem aqui, amor da minha vida! Você botou pilha agora ele quer falar com você!, disse, informando a Mion que ela havia ido arrumar o cabelo!

Quando Grazi finalmente apareceu, Mion questionou sobre o que a foto dos dois significa para ela:

- Eu não estava preparada pra responder isso agora!, disse.

Depois, deu mais detalhes:

- Essa é a melhor coisa. A gente estar junto e... eu estava falando isso pro Caio. A gente poder ser a gente mesmo, sem nada, sem filtro. Então tanto ele, quanto eu, a gente juntou e é um pouco isso. Totalmente isso, disse, dando um beijo nele.

Depois, Mion pediu para ela opinar: o Caio mantém ou não o bigode?

- Com bigode!, respondeu.

Por fim, Caio deu a entender que está pensando ainda no desenho, mas que deve tatuar a sua namorada em breve. Eita!