Governo Bolsonaro nomeia César Halum (Republicanos) para secretaria agrícola

19/06/2020 | 07:55



O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, nomeou o atual presidente do Republicanos no Tocantins, o ex-deputado César Halum, como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A nomeação foi publicada na noite desta quinta-feira, 18, em edição extra do Diário Oficial da União. Também foi publicada a exoneração do atual secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio Marques e sua nomeação para exercer o cargo de assessor especial da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O Republicanos, que tem como presidente nacional o vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (SP), é um dos partidos que compõem o Centrão, que consegue com isso emplacar mais um nome no governo Jair Bolsonaro. Halum foi deputado federal de 2011 a janeiro de 2019 e estava à frente da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins desde fevereiro do ano passado.