19/06/2020 | 07:30



Um consórcio científico que reúne especialistas de 43 países, que havia iniciado em maio um estudo sobre sintomas da covid-19, anunciou nesta quinta-feira os primeiros resultados, que comprovam que a perda de olfato e do paladar está associada, em maior ou menor grau, à doença. A iniciativa Global Consortium of Chemosensory Researchers (GCCR) considerou dados de 4.039 pesquisas traduzidas para 30 idiomas, realizadas em pacientes ou pessoas que tiveram contato com o novo coronavírus. Dados iniciais da Universidade de Mons, na Bélgica, já apontavam para possibilidade de anosmia e disgeusia em oito em cada dez. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.