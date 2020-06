Gratuidade no Bom Prato ainda não tem prazo para ocorrer no Grande ABC

Aline Melo

18/06/2020 | 23:55



As pessoas que vivem em situação de rua ainda não têm uma data prevista para poder se alimentar gratuitamente em uma das três unidades do Restaurante Bom Prato na região. Anunciada em 29 de maio pelo governador João Doria (PSDB), a medida ainda não saiu do papel no Grande ABC, mas já beneficia 45 mil pessoas em todo o Estado, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A iniciativa, custeada pelo governo estadual, tem previsão de durar até o fim de julho.



A Prefeitura de Santo André, que conta com um equipamento no Centro, informou que ainda não havia recebido retorno para o ofício enviado por ocasião do anúncio pelo Estado. A expectativa da administração era a de que o processo tivesse início na segunda quinzena de junho, o que não se confirmou.



Já São Bernardo, que conta com duas unidades, uma no Centro e outra no Bairro Assunção (em estrutura provisória, montada para atendimento durante a pandemia de Covid-19), informou que o plano de ação para oferta do benefício está em fase de atualização e cruzamento das informações de banco de dados, conforme estabelecido pelo governo do Estado. Cerca de 500 pessoas devem ser beneficiadas nos dois municípios.



A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado informou que, desde o início da ação de gratuidade na rede Bom Prato para a população em situação de rua devidamente cadastrada pelos municípios, mais de 45 mil refeições foram distribuídas. Em nota, a pasta ressaltou que a iniciativa estabelece a dispensação do pagamento das refeições nos restaurantes, mediante a apresentação do cartão com QR Code, cabendo às prefeituras a adesão formal à medida, além da quantificação, identificação e localização dos beneficiários, bem como a entrega dos cartões de gratuidade e o monitoramento da prestação dos serviços. Para o público geral, o café da manhã custa R$ 0,50, enquanto almoço e jantar custam R$ 1,00 cada.



“Com relação à solicitação da Prefeitura de Santo André, esclarecemos que já foi respondido o ofício com a sinalização positiva e que, a partir de agora, o município deverá providenciar a documentação necessária para celebrar o convênio de cooperação com a pasta estadual, treinar os seus servidores para a realização do cadastramento e organizar a logística operacional da ação, conforme já explicitado desde o anúncio da medida de gratuidade”, completou o comunicado.



Os equipamentos centrais de Santo André e São Bernardo ofereceram café da manhã, das 7h às 9h, almoço, das 10h às 15h, e jantar, das 17h30 às 19h30. Já o equipamento provisório são-bernardense funciona apenas no almoço.