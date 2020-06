Rotary de Santo André faz doação de 1.200 cestas básicas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 23:53



O Rotary Club e o GPA (Grupo Pão de Açúcar) realizaram ontem a entrega de 1.200 cestas básicas para cinco instituições assistenciais de Santo André. O material equivale a nove das 100 toneladas capitalizadas pelo Distrito 4.420 dos rotarianos, governado por Adriano Valente e Maria Passaretti, que contempla os municípios do Grande ABC, Zona Sul da Capital e Baixada Santista.



Em Santo André, a cerimônia de distribuição foi realizada na sede dos Patrulheiros Mirins, na Vila Guiomar, contemplando as instituições Beata Catarina e Judite Cittadini, El Shaday – Núcleo de valorização, Casa de Solidariedade e Beneficência, APM (Associação de Pais e Mestres) da EE (Escola Estadual) Dr. Manoel Grandini Casquel e o Lar de Maria.



Presidente do Rotary Club Santo André Norte, Fernando Martini explicou que, devido ao sucesso do projeto – que teve início nos supermercados do GPA com a campanha Mês do Consumidor, em março –, o grupo estendeu a parceria, de forma que mais compradores pudessem colaborar com a ação, sobretudo porque as doações realizadas nos supermercados eram dobradas. “Conforme o consumidor comprava um item para doar, o Grupo Pão de Açúcar dobrava a arrecadação, ou seja, se você doasse um pacote de macarrão, o grupo dava outro”, pontuou Martini.



Em média, 30 rotarianos dos cinco clubes de Santo André participaram da ação, desde o recebimento dos itens, até a distribuição. “Principalmente neste momento crítico que estamos vivendo devido à pandemia, vale cada gota de suor ajudar e contribuir com o próximo”, comenta Martini.



O presidente do Rotary Santo André Norte comemora a última ação feita pelos rotarianos, em maio, quando disponibilizou testes de Covid-19 para casas de repouso de todo o País, sendo 45 no Grande ABC. Martini anuncia que promoverá mais doações até o fim deste mês. “Vamos entregar 1.400 máscaras para alunos do Camp Piero Pollone, para usarem quando as aulas retornarem”, contou, lembrando que a unidade é administrada pelo Rotary desde 1976.



“Proporcionamos cursos de qualificação e o primeiro emprego para cerca de 800 jovens por ano. Também distribuímos 200 cestas básicas para os alunos em estado de vulnerabilidade, além de outras 100 cestas básicas e 400 máscaras para as crianças e familiares da Associação Criança Cidadã, que proporciona educação complementar e civismo para 80 crianças de 6 a 12 anos”, finalizou Martini.