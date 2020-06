Região recupera áreas verdes na pandemia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/06/2020 | 00:01



Por causa da pandemia do coronavírus, muitos projetos e revitalizações de áreas verdes precisaram ficar suspensos por tempo indeterminado, com intuito de evitar aglomerações e promover o distanciamento físico, inclusive dos funcionários. Porém, algumas prefeituras aproveitaram este período de calmaria para avançar em ações de recuperação das áreas verdes da região, aproveitando que os espaços públicos ficaram fechados.



Em Santo André, só neste ano foram cinco espaços de áreas verdes revitalizados e já entregues à população, entre eles, Escola Parque Erasmo, Escola Parque Santo Alberto, Praça Guarará e Praça Bernardino Sanches. Atualmente, o município ainda segue com as revitalizações e manutenções de mais 13 espaços, como as praças Silvia Carrasco, Prefeito Saladino e Cândido Portinari e a Escola Parque Cata Preta.



A administração ainda destacou que, durante o período em que parques estiverem fechados, outras intervenções foram realizadas, inclusive, algumas que necessitam de interdição da área para a sua realização, como a pintura do playground, além das manutenções de rotina. Além disso, os dez parques do município andreense continuaram a receber manutenção das equipes que seguem trabalhando em esquema de revezamento.



São Bernardo entregou, no início de junho, mais duas novas praças-parque, no Jardim Las Palmas e no Jardim Beatriz, dando andamento ao programa de recuperação de áreas verdes. Os novos espaços contam com pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço pet e paisagismo. Ontem a Prefeitura inaugurou a praça-parque no bairro Valdibia



Em São Caetano, as ações de manutenção e revitalizações, seguem conforme o planejamento já definido pela cidade como, por exemplo, no Espaço Verde Chico Mendes, Bosque do Povo e Escola de Ecologia, e pelas praças, como Nipo Brasileira, Itália e Salete Cicarone. No município, são pelo menos 12 revitalizações.

Em Diadema, as reformas e modernizações foram realizadas antes da pandemia, como no Parque do Paço, Parque Ecológico, Takebe e Jardim Botânico, além da entrega do Parque Regional Oeste e plantios para ampliar as áreas verdes, como 600 mudas no talude do campo da Vila Alice e 800 mudas no talude da Praça Céu das Artes. A cidade informa pelo menos 11 serviços de recuperações dessas áreas verdes.



Já Mauá não citou o número exato de ações concluídas ou em andamento na cidade, mas destacou que, desde 2017, todas as praças do município passaram por manutenções, onde foram incluídos playground, colocação de gramas, como na Praça Sônia Maria, no mês passado.



Ribeirão Pires esclareceu que, desde 2017, entregou oito revitalizações de espaços que estavam em más condições em bairros como Vila Marquesa, Parque Aliança e Jardim Alvorada. Além das praças, também houve a reabertura do Parque Municipal Pérola da Serra e, ainda neste primeiro semestre, o Parque Oriental – antigo Parque Milton Marinho de Moraes – que está em etapa final de obras.



Rio Grande da Serra informou que tem executado pelo menos seis obras de construção de áreas verdes. Atualmente, seguem em andamento mais duas obras, no Parque Linear, na terceira etapa, e o Parque Ecológico, ainda em desenvolvimento.