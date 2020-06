Sabesp, Mauá e Sto.André

Do Diário do Grande ABC



Não se pode dizer que os técnicos da Sabesp (Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo) fizeram promessas mirabolantes ao selar o contrato que permitiu à empresa paulista administrar o serviço de distribuição de água por 40 anos em Mauá. Deflagrada na segunda-feira, dia marcado para fechar a parceria, ação da polícia e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) contra o prefeito Atila Jacomussi (PSB), suspeito de superfaturar contratos do hospital de campanha para pacientes da Covid-19, fez com que a solenidade fosse substituída por assinatura na surdina, bem escondida dos olhos do público.

Dadas as condições, a Sabesp chegou a Mauá sem o alarde promovido em Santo André, cidade onde, em julho do ano passado, assumiu a distribuição de água e a coleta de esgoto. A cautela é perfeitamente compreensível. A companhia paulista é empresa de capital aberto, com ações negociadas inclusive na bolsa de valores de Nova York e, portanto, tem imagem e negócios a zelar. Nenhum departamento de marketing cioso de suas atribuições e responsabilidades aconselharia seus executivos a aparecerem na mesma Prefeitura que, pela manhã, havia sido alvo de busca e apreensão judiciais.

Em Santo André, a Sabesp caminha para o primeiro aniversário sem ter resolvido os problemas que justificaram a terceirização dos serviços, antes a cargo do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). As reclamações dos consumidores se intensificam. Reportagem publicada na quarta-feira por este Diário mostrou que moradores da Vila João Ramalho chegam a ficar até três dias sem abastecimento!

Já passou da hora de as autoridades andreenses darem mais atenção à execução do contrato da Sabesp. A comunidade parece estar insatisfeita com a atuação da empresa – ou, ao menos, com o ritmo de cumprimento do cronograma. A Câmara de Vereadores poderia ouvir os reclamos dos cidadãos e cobrar explicações da companhia. Afinal, como muito foi prometido, é preciso que muito seja entregue.