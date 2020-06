Saúde: Brasil registra 1.238 mortes por covid-19 em 24h; total é de 47.748

18/06/2020 | 18:54



O Brasil registrou entre as 18h30 de ontem e o mesmo horário desta quinta-feira, 18, 1.238 mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo contagem do Ministério da Saúde, 47.748 pessoas perderam a vida por causa da doença.

Em igual intervalo, os casos confirmados de covid-19 saltaram 22.765, chegando ao total de 978.142.

Tanto em número de contaminações quanto em vítimas fatais o Brasil está atrás somente dos Estados Unidos. A contabilização dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) apontam 2.155.572 infecções e 117.632 mortes.