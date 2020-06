Rota faz operação contra o crime e prende seis em Santo André

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



18/06/2020 | 17:19



Policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) realizaram, nesta quinta-feira (18), operação contra o crime no Grande ABC, sobretudo em Santo André. Três ocorrências foram registradas somente no período da manhã, quando seis criminosos foram presos.

Na Sacadura Cabral, foram indiciados por tráfico de entorpecentes Anderson Moura da Costa, 34 anos, Maria do Socorro Lima Tomé, 50, Jonatas de Lima Tomé Dantas, 31, e Luciano Lima de Almeida, 22. Segundo a ocorrência, durante ronda na Praça Luiz de Camões, na comunidade, os agentes desconfiaram das atitudes de Anderson, que pareceu nervoso ao notar a presença da viatura. Durante a abordagem, o criminoso disse, em princípio, que não teria envolvimento com o tráfico, porém, acabou confessando que atuava como “olheiro” de uma quadrilha, recebendo R$ 100 por dia.

Anderson entregou ainda os comparsas, indicando casa onde as drogas ficavam armazenadas, na Travessa Henrique Pires, 43. Com auxílio do canil, a equipe realizou diligência no endereço, onde os demais envolvidos foram encontrados portando mais de 5.000 invólucros de drogas prontas para comercialização -- entre maconha, cocaína e crack --, além balança de precisão digital, e R$ 965 em espécie. A ocorrência foi registrada no 4º DP (Jardim).

Outros dois casos foram registrados pela Rota no 2º DP (Parque das Nações). Na Travessa Bela Cintra, no Jardim Alzira Franco, Helder Costa da Silva, 36, foi preso com 246 invólucros plásticos de massa líquida de maconha, 400 de massa liquida de cocaína, e mais R$ 500 em espécie. Conforme os agentes, o criminoso descia a viela, em direção a Rua Rosa Menina, carregando uma sacola. Ao ver a equipe policial, ele teria jogado o acessório e empreendido fuga, porém, sem sucesso. Ao ser alcançado, Silva foi autuado em flagrante com os entorpecentes.

Já na Avenida Prestes Maia, altura do número 52, na Vila Príncipe de Gales, os agentes prenderam o foragido da Justiça, Cassiano Constantino da Silva, 37. Segundo a polícia, ao ver a viatura da Rota o criminoso tentou fugir, entretanto, ao ser abordado, foi constatado que ele havia fugido do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) Bauru 2, no Interior Paulista.