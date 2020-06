25 atrações turísticas que você não pode publicar no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



18/06/2020 | 17:18



Ao visitar a Capela Sistina, no Vaticano, é possível notar vários avisos ao redor dizendo que é proibido fotografar o local – sem contar os policiais gritando “no photo” com frequência. A medida visa preservar a pintura de Michelangelo, que pode ser danificada com os flashes das milhares de câmeras que passam por ali todos os dias.

Mas o país não é o único a proibir que turistas registrem imagens de um local. Seja para preservar a cultura, por ser uma propriedade privada ou até devido a direitos autorais, quem fotografa pode se meter em problemas. No caso do Instagram, por exemplo, ao fazer publicações de uma atração proibida, o usuário passa a infringir os Termos de Uso da rede social, uma vez que o conteúdo postado não possui permissão legal.

Se você não quiser se encrencar na próxima viagem ou passar vergonha no Instagram, conheça 25 atrações turísticas ao redor do mundo que você não pode fotografar.

Abadia de Westminster, Inglaterra | Crédito: Instagram/@its_so_london Abadia de Westminster, Inglaterra | Crédito: Instagram/@its_so_london × Abbey Library of Saint Gall, Suíça | Crédito: Instagram/@anne.wanders Abbey Library of Saint Gall, Suíça | Crédito: Instagram/@anne.wanders × Bachkovo Monastery, Bulgária | Crédito: Instagram/@mytravelbackground Bachkovo Monastery, Bulgária | Crédito: Instagram/@mytravelbackground × Biblioteca do Congresso, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@veveordie Biblioteca do Congresso, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@veveordie × Capela Rosslyn, Escócia | Crédito: Instagram/@julihubertphotography Capela Rosslyn, Escócia | Crédito: Instagram/@julihubertphotography × Capela Sistina, Vaticano | Crédito: Instagram/@em_roma Capela Sistina, Vaticano | Crédito: Instagram/@em_roma × Casa Biltmore, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@brandyjschaeffer Casa Biltmore, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@brandyjschaeffer × Cassinos de Las Vegas, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@lev.kaytsner Cassinos de Las Vegas, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@lev.kaytsner × Castelo de Neuschwanstein, Alemanha | Crédito: Instagram/@retrip_global Castelo de Neuschwanstein, Alemanha | Crédito: Instagram/@retrip_global × Circuito de Yas Marina, Emirados Árabes | Crédito: Instagram/@X Circuito de Yas Marina, Emirados Árabes | Crédito: Instagram/@X × Distrito da Luz Vermelha, Holanda | Crédito: Instagram/@cristian198444 Distrito da Luz Vermelha, Holanda | Crédito: Instagram/@cristian198444 × Estátua de David, Itália | Crédito: Instagram/@brightestofthebunch Estátua de David, Itália | Crédito: Instagram/@brightestofthebunch × Golden Gai, Japão | Crédito: Instagram/@b.littleton Golden Gai, Japão | Crédito: Instagram/@b.littleton × Grand Canyon Skywalk, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@bradyspear Grand Canyon Skywalk, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@bradyspear × Jewel House, localizado na Tower Bridge, Inglaterra | Crédito: Instagram/@brightlandtaylor Jewel House, localizado na Tower Bridge, Inglaterra | Crédito: Instagram/@brightlandtaylor × Mausoléu de Lenin, Rússia | Crédito: Instagram/@guill.au.me Mausoléu de Lenin, Rússia | Crédito: Instagram/@guill.au.me × Palácio de Dolmabahçe, Turquia | Crédito: Instagram/@aleksapetroviic Palácio de Dolmabahçe, Turquia | Crédito: Instagram/@aleksapetroviic × Palácio do Sol Kumsusan, Coreia do Norte | Crédito: Instagram/@thatsquidlyguy Palácio do Sol Kumsusan, Coreia do Norte | Crédito: Instagram/@thatsquidlyguy × Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, Austrália | Crédito: Instagram/@agendaenblanco Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, Austrália | Crédito: Instagram/@agendaenblanco × Pirâmide de Quéops, Egito | Crédito: Instagram/@planejesuaviagemcom Pirâmide de Quéops, Egito | Crédito: Instagram/@planejesuaviagemcom × Qa?r Al-Wa?an, palácio Presidencial de Abu Dhabi, Emirados Árabes | Crédito: Instagram/@emirate_of_abudhabi Qa?r Al-Wa?an, palácio Presidencial de Abu Dhabi, Emirados Árabes | Crédito: Instagram/@emirate_of_abudhabi × Taj Mahal, Índia | Crédito: Instagram/@traveloo.io Taj Mahal, Índia | Crédito: Instagram/@traveloo.io × The Alamo, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@americanobsession The Alamo, Estados Unidos | Crédito: Instagram/@americanobsession × Torre Eiffel à noite, França | Crédito: Instagram/@urbancodelondon Torre Eiffel à noite, França | Crédito: Instagram/@urbancodelondon × Vale dos Reis, Egito | Crédito: Instagram/@viajanteautonomo Vale dos Reis, Egito | Crédito: Instagram/@viajanteautonomo ×