Globo exibirá 2ª temporada de 'The Good Doctor: o Bom Doutor'

18/06/2020 | 17:04



A Globo exibirá a 2ª temporada da série The Good Doctor: O Bom Doutor a partir da próxima quinta-feira, 25, logo após o reality show culinário Mestre do Sabor. A temporada estreou em setembro de 2018, e será exibida pela primeira vez na televisão aberta.

A série conta a história do médico Shaun Murphy, vivido por Freddie Highmore, que é um jovem cirurgião que possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a síndrome de Savant, e passa a atuar no hospital St. Bonaventure.

A produção foi lançada em 2018 e atualmente possui três temporadas. A 3ª teve o último episódio exibido nos Estados Unidos em março de 2020. Todas as temporadas estão disponíveis para assinantes do Globoplay, serviço de streaming da Globo.

A segunda temporada possui 18 episódios, assim como a primeira, que foi exibida na emissora entre os meses de agosto e dezembro de 2019. The Good Doctor também é exibida no canal por assinatura Sony Channel Brasil.