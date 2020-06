Giovanna Ewbank fala sobre sexo na gravidez - Não estou subindo pelas paredes

18/06/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank conversou com Marcela McGowan, ex-participante do Big Brother Brasil 20, para falar sobre sexo em seu canal de Youtube. Lançado nessa quinta-feira, dia 18, durante o vídeo, as duas acabaram falando sobre a libido durante a gravidez:

- Eu acho que na gravidez a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Têm as que ficam cheias de tesão e outras com menos. Tem a ver com hormônios, explicou Marcela.

Então, Ewbank revelou:

- Todas as mulheres vêm me fazer essa pergunta: E aí, como é que está? Tá muito bom? Está com muita vontade? Gente, eu estou normal. Não estou subindo pelas paredes.

A atriz falou, ainda, sobre a sensualidade da mulher em meio à gravidez. Giovanna afirmou que muita coisa muda durante o período:

- Os seios, quando não estamos grávidas, é uma coisa que a gente acha sensual. A partir do momento que fiquei grávida eu vejo como instrumento de alimento para o bebê que vai nascer.