Xuxa revela maior loucura que fez em prol da beleza e o que faria se fosse anônima por um dia

18/06/2020 | 16:10



Xuxa Meneghel entregou algumas curiosidades e segredos sobre a própria vida durante um bate-papo com a revista Vogue. A apresentadora, que diz saber que sempre é buscada na internet quando fala sobre envelhecimento, revelou, por exemplo, a maior loucura que já cometeu na vida em prol da beleza:

- Acho que a plástica. Quando a Sasha tinha 3 anos resolvi colocar prótese de silicone para ficar com o peito como estava quando eu amamentava e eu achei bonito. Me fez muito mal porque a pessoa colocou mais do que devia, tirou gordura e colocou em outro lugar e fez botox sem eu querer. Fique bastante decepcionada com o resultado. Foi uma loucura que fizeram comigo. Tenho muita vontade de fazer plástica no pescoço, mas tenho medo do meu corpo rejeitar. A maior loucura seria mexer no meu rosto que eu ainda não mexi, disse.

Mas fazer plástica no pescoço não é o único desejo da Rainha dos Baixinhos. Ela também entregou que ainda tem alguns sonhos para realizar em sua vida e segue correndo atrás deles, deixando bem claro, mais uma vez, que seu maior sonho é ser avó, embora ache que Sasha ainda muito nova para se tornar mãe:

- Tem alguns que eu preciso que as pessoas me ajudem, como por exemplo, quero ser avó. Sem pressão porque eu sei que ela tem 21 anos, mas eu quero ser vovó.

Sobre a filha, aliás, Xuxa disse que um dia perfeito em sua vida é ao lado dela, além de, é claro, poder ficar ao lado de Junno Andrade, seu companheiro:

- Quando eu acordo e pego Sol, que eu posso ficar do lado da Sasha, cuidar dela, dia que eu posso comer uma comida bem gostosa, vegana obviamente, posso ver filme grudada com o Ju, dormir agarrada com ele, namorar bastante ele de madrugada... Esse é um dos dias bons.

Se estar ao lado de Sasha faz Xuxa se sentir realizada, ver a filha passando por maus bocados é uma das coisas que a beldade mais tem medo na vida:

- Tenho medo de ver a Sasha sofrendo.

Questionada pela publicação sobre o que faria em um dia como pessoa anônima, Xuxa diz que gostaria de poder namorar em público:

- Acho que eu faria algo do tipo que já faço quando eu viajo. Gosto de andar na rua de mão dada com o Ju, gosto de beijar na boca na rua, eu gosto de dar uns agarros nele, coisa que aqui [Brasil] eu não costumo fazer e nem posso fazer. Então acho que se eu fosse anônima eu ia namorar mais na rua.

E sobre como se imagina daqui a 20 anos, a apresentadora mostrou que estar ao lado de Junno é o que realmente importa:

- Caraca. Devo estar com barriga, pele bem ressecada, bem manchadinha, cabelinho com entradas, gostaria de fazer algo no dente pra ter um sorriso bem bonito. Mas eu devo estar com uma cara de muito bem comida, porque o Ju vai continuar do meu lado me fazendo feliz.