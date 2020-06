Guarani libera ex-zagueiro do Palmeiras e deve contratar Walber, do Athletico-PR

18/06/2020 | 15:28



Ex-zagueiro de Palmeiras e Coritiba, Leandro Almeida não faz mais parte do elenco do Guarani. Mesmo com contrato até o final deste ano, o defensor foi descartado pelo departamento de futebol do time de Campinas (SP) para a sequência da temporada.

O jogador sequer se reapresentou em Campinas para realização dos exames médicos e seguirá carreira longe do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O clube bugrino deve se pronunciar em breve a respeito da saída do atleta.

Com 32 anos, Leandro Almeida chegou ao Guarani em janeiro e atuou em apenas quatro jogos com a camisa bugrina, sendo três como titular após superar concorrência com Romércio. O jogador tem passagens por Atlético-MG, Coritiba, Palmeiras, Internacional, Figueirense, Londrina e Paraná.

REFORÇO - Por outro lado, o Guarani encaminhou a contratação de Walber, do Athletico-PR, justamente para suprir a saída de Leandro Almeida. O atleta, de 23 anos, é aguardado em Campinas nos próximos dias para assinar contrato e fazer exames médicos, incluindo, o da covid-19.

Revelado pelo Botafogo-PB, Walber passou por Santa Cruz-PB e Sport, antes de chegar no Athletico-PR. No ano passado foi emprestado para o Figueirense, onde fez sete jogos e marcou um gol.

Com o veto da prefeitura de Campinas e o pronunciamento do governador João Doria liberando os treinos a partir do dia 1º de julho, o Guarani segue com os trabalhos via videoconferência. O clube campineiro realizou testes para coronavírus, mas nenhum jogador foi diagnosticado com a doença.