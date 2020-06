Lexa diz que vai dar contatinho de seu personal chef para Pabllo Vittar durante live

18/06/2020 | 15:11



Lexa apresentou o seu personal chef para Pabllo Vittar durante uma live na última quarta-feira. A cantora mostrou Gabriel de Moraes durante a transmissão ao vivo, fez propaganda do rapaz e ainda avisou que iria passar o contato dele para a drag queen.

- Ele é um gato, mara, vou te arranjar! Amiga, vou dar o contatinho dele para você quando a gente acabar aqui!

Pabllo ficou envergonhada, mas pareceu ter gostado bastante do rapaz, que disse durante a transmissão ao vivo que Vittar era maravilhosa! A drag queen recentemente brincou dizendo que estava à procura de contatinhos para depois da quarentena.

Gabriel tem 26 anos de idade, nasceu no interior de São Paulo e, de acordo com o jornal Extra, está morando na casa de Lexa e MC Guimê em Alphaville durante a quarentena, para garantir que a cantora não sairá da dieta. Ele também já participou da segunda temporada do programa Tastemakers: A Competição, e após a live de Lexa teria ganhado centenas de novos seguidores.