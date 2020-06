18/06/2020 | 15:11



Quem aí era fã de As Visões da Raven?

Raven-Symoné, a estrela principal da série, virou notícia nessa quinta-feira, dia 18, após revelar, no Instagram, que se casou com sua até então namorada, Miranda Mayday:

Me casei com uma mulher que entende dos meus gatilhos às minhas alegrias, do café-da-manhã até o lanchinho da meia-noite, do palco ao lar. Te amo Sra. Pearman-Maday! Vamos arrebentar! Sou casada agora.

Embora nunca tenha escondido sua sexualidade, ela só usou o termo lésbica para se definir em 2016, enquanto apresentava o programa The View.