Vitor Kley fala sobre namoro à distância na quarentena e aparece nu em capa de novo álbum: Ser a minha verdade

18/06/2020 | 15:11



Vitor Kley, dono do hit O Sol, lançou nesta quinta-feira, dia 18, o disco A Bolha, que traz 12 faixas e inclui parcerias com Jão e Vitão. Na capa, divulgada em seu Instagram, o cantor aparece completamente nu dentro de uma bola transparente.

O projeto, o álbum que mais me dediquei em toda a minha vida. ⁣ O objetivo tá muito claro: ser eu, ser a minha verdade, juntar em um álbum tudo que gosto. Espero do fundo da minha alma que isso seja um pontinho de paz e de conforto em meio a tanto caos e loucura que a gente tá vivendo.⁣ Me descobri, me encontrei, e não mudaria uma vírgula.⁣ A música mais antiga desse álbum foi escrita no fim de 2015 e a mais recente no final de 2019, são 4 anos contados em um álbum. uma história, uma fase, uma grande parte da minha vida e do meu coração.⁣ Se encontrem, se libertem, sejam o que desejarem ser...⁣tenho certeza que alguns de vocês vão se sentir como eu: não sabendo se definir e nem querendo se definir, apenas sendo.⁣ sejam muito bem-vindos A Bolha, escreveu ele, que ainda aparece com o corpo pintado na foto de capa do álbum.

Ele ainda esteve no Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre o novo trabalho e desabafou sobre como tem encarado o namoro à distância com a atriz Carolina Loureiro, que mora em Portugal.

- Parecia que antes de conhecer a Carol, eu estava tranquilo sozinho, estava de boa. Mas ela chegou no meu caminho e me fez tão bem. São pessoas que trazem coisas tão boas, que deixam a gente ser a gente. Estou muito feliz, morrendo de saudade dela, estou louco para vê-la. [...] A gente está há 4 meses sem ver. A gente estava tão conectado, tão bem juntos. A gente estava vivendo uns tempos muito complicados, chorando muito, e pensando: 'e agora, quando a gente vai se ver?'. Não tem como saber, está tudo muito incerto, disse ele sobre a relação.