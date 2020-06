18/06/2020 | 15:10



Tatá Werneck compartilhou, em seu Instagram nesta quinta-feira, dia 18, um vídeo fofo junto com a filha, Clara Maria. Com apenas sete meses de vida, a pequena, fruto do casamento da humorista com Rafael Vitti, apareceu sentadinha em um canguru preso ao tronco da mãe, e surpreendeu por já estar bem grandinha!

Na legenda, Tatá relatou estar sofrendo de dores no ciático por carregar Clara:

Dor no ciático, pergunte-me como.