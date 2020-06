Policiais do 6° Baep prendem homem por tráfico de drogas

Do dgabc.com.br



18/06/2020 | 14:43



PMs (Policiais Militares) do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), prenderam nesta quinta-feira (18), um homem por tráfico de drogas, em Diadema.

Durante patrulhamento pela Av. Antonio Silvio Cunha Bueno, os agentes se depararam com um indivíduo, que não teve a identidade revelada, que ao avistar a viatura empreendeu fuga a pé com uma mochila nas costas.

Alcançado e abordado, foi localizado no interior da mochila substância em pó branca aparentando ser cocaína e uma barra sólida aparentando ser crack, sendo o total bruto de 3,300 kg. Questionado a respeito, alegou que iria vender.

Diante dos fatos, o indivíduo juntamente com as droga foi conduzido ao 3° DP (Taboão), onde a ocorrência foi registrada.