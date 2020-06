Suposto affair de Bruna Marquezine, Enzo Celulari revela ser ciumento e mau humorado pela manhã

18/06/2020 | 14:10



Se Bruna Marquezine estiver mesmo interessada em Enzo Celulari, talvez seja melhor ela ver um certo vídeo. Na última quarta-feira, dia 17, Edson Celulari, pai do empresário, postou no Instagram uma brincadeira que fez com os filhos Enzo e Sophia Raia, perguntando os defeitos e qualidades que eles acreditavam ter.

No fundo da imagem, Edson fazia as perguntas e os irmãos deveriam apontar para si mesmos ou para o outro, revelando quem acreditavam ter aquela característica como mais forte. Os irmãos concordaram que Enzo é o que canta melhor, é o mais artístico, mais mau humorado pela manhã e mais ciumento, enquanto Sophia seria a mais bagunceira, medrosa, comilona e teimosa. Apesar disso, os dois discordaram sobre quem ama mais o pai.

Enzo ainda foi vítima da brincadeira de Gabriel David, ex-namorado de Anitta, que nos comentários falou sobre duas das características que os irmãos afirmaram ter:

A Soso é muito mais engraçada e mais inteligente... mas ainda te amo, irmão [risos].