Débora Falabella e Gustavo Vaz falam sobre dividir a hora de trabalho e os momentos de intimidade na quarentena: - Complexo

18/06/2020 | 14:10



Débora Falabella e Gustavo Vaz estão passando a quarentena juntos e, de quebra, resolveram criar um novo projeto: a websérie Se Eu Estivesse Aí. Na história, ambos formam um casal em crise que se separou um pouco antes da quarentena e, por isso, troca mensagens de áudio para tentar resolver o fim da relação.

Em entrevista no Encontro Com Fátima Bernardes, o casal explicou como tem sido trabalhar, dividir tarefas domésticas e ainda ter um tempinho a sós nesse período.

Primeiro, Débora explicou o seguinte:

- Logo que a quarentena começou, a gente começou o trabalho e ficou tudo meio misturado. Então além das tarefas que a gente exerce na casa, a gente começou a transformar a casa em um set de gravação. Então eu acho que foi um pouco diferente dos outros casais porque a gente tem que lidar não só com essas tarefas, mas também com um trabalho que a gente começou a desenvolver dentro de casa.

Em seguida, Gustavo completou:

- Conseguir separar esses dois lugares, o lugar do centro de filmagem, a hora do trabalho e a hora da intimidade, de ficar junto, é difícil, porque às vezes as coisas se misturam mesmo. Você tá trabalhando dentro de casa, tem um set na nossa sala, no quarto, às vezes é complexo.

Fofos, né?