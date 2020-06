Megan Fox está feliz com novo affair, mas não está levando a relação a sério

18/06/2020 | 14:10



Parece que Megan Fox está aproveitando muito bem seu relacionamento com o rapper Machine Gun Kelly, mas não a ponto de levá-lo tão a sério assim. De acordo com a revista People, uma fonte próxima à atriz revelou que, embora a atriz esteja feliz, ela só se encontra com o músico quando seus filhos estão com o ex-marido, Brian Austin Green:

- Eles se encontram na casa de Megan várias vezes por semana. Ela só o vê quando os meninos estão com Brian. O relacionamento parece novo demais e não é sério o suficiente para Megan apresentá-lo aos filhos. Apesar disso, ela parece muito feliz.

O relacionamento entre os dois começou a ser especulado quando Megan foi flagrada passeando com Machine Gun de carro em maio desse ano, e ganhou forma quando os dois foram fotografados se beijando na saída de um bar. O rapper também postou uma suposta declaração de amor para Megan em seu Twitter, fazendo referência à música Bloody Valentine, cujo clipe é estrelado por Fox:

Estou te chamando de minha namorada, mas que p****. A vida imita a arte nessa [música] aqui.