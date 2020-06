Múcio: acho que eleições devem ser proteladas, mas para dentro deste mesmo ano

18/06/2020 | 14:07



O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, defendeu nesta quinta-feira (18) que as eleições municipais, previstas para outubro, sejam adiadas, mas feitas ainda em 2020. Em audiência na comissão mista do Congresso, Múcio disse que os mandatos precisam ser cumpridos, mas ressaltou que falava como cidadão.

Múcio também disse que o pedido do ministro Bruno Dantas para que seja feito um quadro comparativo entre o número de militares neste governo e nos anteriores é positivo. "Quanto mais transparência, melhor".

Ele ressaltou que é preciso respeitar opiniões contrárias e que isso não vem sendo feito no Brasil. "Democracia é conviver com contraditório sem que seja necessário transformar país em palco de conflito", completou o presidente do TCU.