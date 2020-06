Hidder App: aplicativo esconde outros apps, fotos e mais em seu smartphone

Sérgio Vinícius

Há uma série de apps nas lojinhas do Android permite esconder aplicativos e outros conteúdos sensíveis em seu smartphone. Isso é especialmente útil se você não quer que vejam alguns programinhas ou outras coisas em seu telefone.

Adotar um desses apps também pode aumentar sua segurança em caso de furto ou roubo do aparelho – porque quem encontrá-lo terá mais dificuldade em acessar aplicativos com informações confidenciais, como monetárias. Bancos, cartões ou outros que tenham suas contas ou que permitam transações em dinheiro são alguns deles.

Alguns smartphones possuem o recurso por padrão – caso do OnePlus, que tem uma janela secreta. Entretanto, boa parte dos telefones no Brasil ainda não adotou o recurso pré instalado. Aí, é o caso de se apelar para aplicativos na Google Play. E um dos melhores apps para camuflar outros aplicativos no Android é o Hidder App.

Ele funciona de forma muito simples. Uma vez instalado, abre-se uma interface para que o usuário registre uma senha. Feito isso, ele permite incluir no “cofre” apps que deseja esconder (e com eles, o que está em seu interior).

Por exemplo, se você deseja camuflar suas conversas no WhatsApp ou as fotos de seu smartphone, basta adicionar os aplicativos ao Hidder App (e depois apagar os ícones que ficaram do lado de fora do sistema). Como função bônus, ele permite usar duas contas distintas de um mesmo app no mesmo smartphone – uma dentro do Hider App e outra fora.

O Hidder App pode ter a aparência de uma calculadora comum – e, por isso, somente consegue ser acessado pela senha numérica (ou a digital, caso o usuário tenha cadastrado). Entretanto, o usuário pode alterar a aparência e assim é mais difícil a outras pessoas saberem se tratar de um aplicativo de disfarce.

Entre os pontos negativos do app, além de não possuir versão para iOS, está também a exibição de anúncios a cada acesso. Entretanto, é um pequeno contratempo pela segurança que oferece. Vale o download.