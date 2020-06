Ex-BBB Maria Melilo fala sobre recuperação após contrair coronavírus: Emagreci seis quilos

18/06/2020 | 13:11



Maria Melilo foi uma das celebridades que contraíram o novo coronavírus. A campeã do BBB11 precisou ser internada no dia 9 de junho por conta de complicações causadas pela doença e deixou o hospital quatro dias depois. Após receber alta, Maria agradeceu nas redes sociais, dizendo que mais uma batalha tinha sido vencida.

Agora, na última quarta-feira, dia 17, a vencedora do reality show voltou a falar sobre seu estado de saúde. Em transmissão ao vivo, ela revelou que teve dificuldade durante o tratamento da Covid-19, pois também foi diagnosticada com gastrite.

- Eu já tinha gastrite. Acho que essa é essa fase de quarentena que deixa a gente estressada. Talvez quando descobri que estava com Covid-19 também fiquei mais estressada e preocupada. Acho que tudo isso pode ser que tenha atacado mais minha gastrite.

E continuou, dizendo:

- Mas já estou medicada e me alimentando melhor. Emagreci seis quilos no período em que fiquei doente. Estou bem magrinha. Tenho tanta inveja das pessoas que engordam na quarentena. Estou comendo melhor agora. Antes não estava conseguindo comer, pois ficava enjoada.

Maria, então, garantiu que está curada e mandou um recado.

- Voltei mais forte. Voltei após Covid-19. Voltei com força total. Entendeu? Então, é assim: as inimigas que me perdoem, porque estou reluzente e feliz, finalizou.