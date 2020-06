Ex-Polegar diz que irá doar plasma para ajudar na pesquisa para a cura do coronavírus

18/06/2020 | 13:10



O ex-Polegar Alan Frank usou as redes sociais para atualizar os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Ele, que foi hospitalizado com coronavírus, já se recupera bem e apareceu sentado em um sofá, dizendo que está na fase de reabilitação após os momentos mais difíceis no enfrentamento da doença.

Boletim de um Médico internado com COVID19: Bom Dia amigos, hoje estou extremamente feliz e melhor! Sequer pareço a mesma pessoa!Só tenho a agradecer a Deus, as orações, palavras de carinho, apoio e mais uma vez aos anjos que vem cuidando de mim com tanto carinho, competência e dedicação desde a minha entrada ao hospital, desde os funcionários da higiene e limpeza, passando pelos auxiliares, técnicos e enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, nutricionistas, técnicos de exames, laboratórios e logicamente toda a equipe médica que são os grandes maestros dessa sinfonia!Cada um de vcs foi e tem sido fundamental em minha recuperação e por eu estar vivo!Já fui transferido para o Apartamento e estou na fase de reabilitação, escreveu ele.

Hoje trabalhando como médico oftalmologista, Alan ainda revelou que fará doação de plasma para auxiliar na pesquisa pela cura do coroanvírus:

Aguardando PCR, IgG e IgM para poder doar plasma de convalescente afim de auxiliar na pesquisa da cura e poder ajudar outros pacientes! Estou na fase de reabilitação fazendo fisioterapia várias vezes ao dia! Quando for possível falarei com todos porque no momento minha voz ainda está fraquinha, continuou.

Ao finalizar seu relato, ele fez um alerta sobre a doença:

Realmente esse vírus parece nos atropelar como um trator! Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, orações e vibrações positivas por minha recuperação!